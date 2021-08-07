تراند الفن: أمريكا تستشهد بأدلة تقول إنها تظهر مسؤولية إيران عن الهجوم على الناقلة الإسرائيلية

فنون - كتب امير التهامي في السبت 7 أغسطس 2021 12:09 صباحاً - واشنطن – (د ب أ):

استشهدت الولايات المتحدة لأول مرة اليوم الجمعة بأدلة تقول أنها تؤيد تأكيدها على أن إيران كانت وراء الهجوم القاتل بطائرة بدون طيار على ناقلة نفط تشغلها إسرائيل الأسبوع الماضي فى بحر العرب .

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة عن الكابتن بيل أوربان المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية قوله إن أجزاء متعددة من الطائرة بدون طيار أحادية الاتجاه المحملة بالمتفجرات والتي قتلت اثنين من أفراد طاقم الناقلة “يرسر ستريت” تم انتشالها وكانت متطابقة تقريبا مع أجزاء كانت قد جمعت فى السابق من حوادث مماثلة لهجمات إيرانية بطائرات مسيرة.

وقال الكابتن بيل أوربان في تصريحات أدلى بها اليوم الجمعة “خبراء الولايات المتحدة خلصوا ، بناء على الأدلة ، إلى أن هذه الطائرة بدون طيار تم إنتاجها في إيران”.

وأضاف أنه لم تنجح طائرتان أخريان بدون طيار في استهداف الناقلة .

وأوضح أنه تم السماح لخبراء المتفجرات من المملكة المتحدة وإسرائيل بفحص الأدلة وقد تطابقت استنتاجاتهم مع ماتوصل إليه الخبراء الأمريكيون.