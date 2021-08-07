تراند الفن: أحمد فتحي: وقوف الفنان هاني رمزي بجانبي أحد أسباب نجاحي

كتب- حسن مرسي:

قال الفنان أحمد فتحي، إن هناك سببين رئيسيين لنجاحه في المسرح أولهما صديقه المخرج تامر كرم، مضيفا: “السبب الثاني الذي لم أعلنه من قبل، هو وقوف الفنان هاني رمزي بجانبي”.

وأضاف فتحي، خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج “معكم منى الشاذلي”، مساء الجمعة: :مسيرتي عبارة عن 38 فيلم، وعندما أنظر إلى أجندة أفلامي أجد أن أهم فيلم في مسيرتي كان مشهد وحيد لي في فيلم (الرجل الغامض بسلامته) من بطولة هاني رمزي”.

واستكمل: “أنا بقول الصدق دائما، وبالنسبة لي هاني رمزي رجل مأصل وابن ناس محترم، ونحن نستحق كجمهور أن يعود هاني رمزي للمسرح بعد 18 سنة من الانقطاع، ومن حق الجيل الجديد أن يعرفه”.