تراند الفن: واشنطن ترحب بتعيين السويدي هانز جروندبيرج مبعوثا أمميا لليمن

فنون - كتب امير التهامي في السبت 7 أغسطس 2021 12:09 صباحاً - واشنطن – (د ب أ):

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الجمعة ترحيبها بتعيين هانز جروندبيرج وهو من السويد مبعوثا خاصاً إلى اليمن، خلفاً لمارتن جريفيث.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش تعيين جروندبيرج مبعوثا خاصاً إلى اليمن، خلفا لـ جريفيث.

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة في بيان صادر اليوم إن جروندبيرج يشغل منذ سبتمبر 2019، منصب سفير الاتحاد الأوروبي إلى اليمن.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان صحفي ” ترحّب الولايات المتحدة بتعيين هانز جروندبرج مبعوثا خاصًا جديدا للأمم المتحدة إلى اليمن. يمتلك جروندبرج خبرة كبيرة في اليمن والمنطقة، ونحن نتطلع إلى العمل معه عن كثب لتحقيق حلّ دائم للصراع في اليمن”.

وأضافت ” لقد حان الوقت من أجل السلام، فسبع سنوات من الحرب وعدم الاستقرار قد دمّرت الاقتصاد اليمني، وقضت حتى على أبسط الخدمات، ما تسبّب بواحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم”.

وتابعت ” اليوم، ثمّة إجماع دولي وإقليمي غير مسبوق على ضرورة إنهاء هجوم الحوثيين على مأرب وغير ذاك من المعارك، وعلى التركيز مرّة أخرى على المحادثات السياسية لتقديم الغوث للشعب اليمني أخيرا والسماح له بتحديد مستقبل أكثر إشراقا لبلاده”.

وتوجهت الخارجية الأمريكية بالشكر إلى المبعوث الأممي الخاص السابق مارتن جريفيث على جهوده للتوصّل إلى حلّ للصراع في اليمن.

وذكرت “نتطلع إلى مواصلة العمل مع جريفيث في منصبه الجديد بصفته وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ “.