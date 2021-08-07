تراند الفن: بالمواعيد.. جدول منافسات المصريين يوم السبت في أولمبياد طوكيو

فنون - كتب امير التهامي في السبت 7 أغسطس 2021 12:09 صباحاً - القاهرة – (مصراوي): يشهد يوم السبت عدد من المنافسات التي يشارك بها رياضيين مصريين في عدد من الرياضات المختلفة لدورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020”. (3 صباحًا).. جمباز إيقاعي سيدات. (لوجين السيد – بولينا فؤاد – سلمى صالح – ملك سليم – تيا صبحي) (7 صباحًا).. فريال أشرف كاراتيه دور المجموعات. مصر في مجموعة (الصين – سويسرا – إيران – الجزائر) (7:30 صباحًا).. خماسي حديث رجال – منافسات السباحة. (أحمد حامد) (10 صباحًا).. مصر × إسبانيا.. تحديد المركز الثالث والرابع كرة يد. (10:15 صباحًا) خماسي حديث رجال – منافسات الفروسية. (12:30 ظهرًا) خماسي حديث منافسات الجري + الرماية. (أحمد الجندي) (12:30 ظهرًا) سباحة توقيعية فرق. (نورا – جيادا – ليلى – نيهال – فريدة – شهد – مريم – هنا)

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