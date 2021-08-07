تراند الفن: “زوج بنتي أنقذني”.. صلاح عبد الله يكشف تفاصيل حالته الصحية (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في السبت 7 أغسطس 2021 12:09 صباحاً - كتب- عبد الفتاح العجمي

كشف الفنان صلاح عبد الله، تفاصيل حالته الصحية بعد تعرضه لأزمة قلبية خلال الساعات الأخيرة الماضية.

وقال عبد الله، في مداخلة هاتفية مع برنامج “آخر النهار” عبر فضائية “النهار”: “أنا مرضتش أقول أي حاجة في مواقع التواصل عشان كنت حابب مقلقش حد عليّا، حصلي مناوشات صحية صغيرة لكن كبرت وبقت غارات وأنا لسه في المستشفى”.

أضاف: “حصلي شوية آلام في منتصف الصدر الجهة اليسرى، وسمعت في كتفي اليمين وضهري، كلمت الدكتور هيثم زوج بنتي لما حسيت إن الوجع زاد، قولتله يا هيثم الحقني أنا حاسس بأعراض ذبحة، قالي متعملش أي حاجة وجايلك، وستر ربنا أنه جاري وقريب مني، وفعلا جالي وأخد الإجراءات اللازمة”.

تابع: “الحمد لله طلع في 3 شرايين محتاجين دعامات، واتعملت الدعامات واتعمل المطلوب، عشت يوم صعب جدا، مكنتش قادر أنام ولا أخد نفسي، كانت حالة نهجان غريبة جدا، بس الحمد لله مع الوقت واهتمام الفريق الطبي ودعوات المحبين، دعوات الناس الطيبين هي الأساس وشكرا جدا”.

وكانت دنيا صلاح عبدالله، كتبت عبر صفحة والدها صباح اليوم الجمعة: “سلامة قلبك يا روح القلب ونور الدنيا يا حبيبي يا بابا صلاح عبدالله.. أنا بطمن كل حبايب صاصا علشان لو في أي خبر غلط نزل.. أول امبارح بالليل بابا حس بألم في الصدر وعلى طول رحنا المستشفى واللي حصل أزمة قلبية استدعت قسطرة في القلب وتركيب دعامة والحالة استقرت”.

أضافت: “ألف حمد وشكر على كرم ربنا الكبير، وغادر الرعاية المركزة الغرفة وبإذن الله نخرج من المستشفى بكره بإذن الله والدكاترة طمنونا أنه يقدر يكمل تصوير بعد كام يوم راحة بإذن الله، دعواتكم لصاصا أبو قلب طيب، وزي ما هو دايما بيقول بإذن الرحمن.. حالة وهتروح لحالها”.

ومن جانب آخر، ينتظر صلاح عبد الله عرض مسلسل “شقة 6” بطولة النجوم: روبي، أحمد حاتم، هاني عادل، محمود البزاوي، رحاب الجمل، هيا فياض، حمزة العيلي، وملك قورة وغيرهم، سيناريو وحوار رفيق القاضي، سعاد القاضي، محمود وحيد، ونبيل شعيب، وإخراج محمود كامل.