تراند الفن: فرنسا تعرب عن قلقها من تصاعد التوترات بين لبنان وإسرائيل

فنون - كتب امير التهامي في السبت 7 أغسطس 2021 12:09 صباحاً - بيروت – (د ب أ):

أعربت فرنسا عن قلقها من “تصاعد التوترات” بين لبنان وإسرائيل، داعية إلى “احترام وقف الأعمال العدائية، ومنع أي انتهاك للخط الأزرق”.

وقالت السفارة الفرنسية في بيروت، في بيان مساء اليوم الجمعة، إنها تعرب “عن قلقها إزاء تصاعد التوترات بين لبنان وإسرائيل على طول الخط الأزرق، في أعقاب إطلاق النار الذي وقع منذ 20 يوليو”.

ودعت فرنسا، بحسب البيان “الجميع إلى احترام وقف الأعمال العدائية، ومنع أي انتهاك للخط الأزرق، والاحترام الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والتعاون مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (اليونيفيل) التي تؤدي دورا رئيسيا في منع اي تصعيد على الأرض”.

وكان حزب الله اللبناني قد أعلن في بيان في وقت سابق اليوم عن قيام مجموعات في المقاومة بقصف أراضٍ مفتوحة في محيط مواقع إسرائيلية في مزارع شبعا بعشرات الصواريخ من عيار 122 ملم، ردا على الغارات الجوية الإسرائيلية أمس الخميس على جنوب لبنان.

وردت إسرائيل بقصف مدفعي طال عددا من البلدات جنوب لبنان.