تراند الفن: أول تعليق لصلاح عبدالله بعد تعرضه لأزمة قلبية

فنون - كتب امير التهامي في السبت 7 أغسطس 2021 12:09 صباحاً - كتب- عبدالفتاح العجمي:

وجه الفنان صلاح عبدالله، رسالة لجمهوره ومتابعيه عبر موقع “فيسبوك”، في أول تعليق له بعد تعرضه لأزمة قلبية.

وكتب عبدالله عبر صفحته الرسمية: “ما ضحكت الدنيا قط ولا بكت.. ولكن كنت أنت الضاحك الباكي.. محظوظ جدًا أنت.. حين ظننت أن الحب يجعلك الأقوى.. وإن صفاء القلب يجعلك الأفضل.. وإن الطيبة ووضوحك وصراحتك.. هي ما تجعلك الإنسان الأفضل”.

وكانت دنيا صلاح عبدالله، كتبت عبر صفحة والدها صباح اليوم الجمعة: “سلامة قلبك يا روح القلب ونور الدنيا يا حبيبي يا بابا صلاح عبدالله.. أنا بطمن كل حبايب صاصا علشان لو في أي خبر غلط نزل.. أول إمبارح بالليل بابا حس بألم في الصدر وعلى طول رحنا المستشفى واللي حصل أزمة قلبية استدعت قسطرة في القلب وتركيب دعامة والحالة استقرت”.

أضافت: “ألف حمد وشكر على كرم ربنا الكبير، وغادر الرعاية المركزة الغرفة وبإذن الله نخرج من المستشفى بكره بإذن الله والدكاترة طمنونا إنه يقدر يكمل تصوير بعد كام يوم راحة بإذن الله، دعواتكم لصاصا أبوقلب طيب، وزي ما هو دايما بيقول بإذن الرحمن.. حالة وهتروح لحالها”.

ومن جانب آخر، ينتظر صلاح عبدالله عرض مسلسل “شقة 6” بطولة النجوم: روبي، أحمد حاتم، هاني عادل، محمود البزاوي، رحاب الجمل، هيا فياض، حمزة العيلي، وملك قورة وغيرهم، سيناريو وحوار رفيق القاضي، سعاد القاضي، محمود وحيد، ونبيل شعيب، وإخراج محمود كامل.