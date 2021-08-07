تراند الفن: نقل مها أحمد إلى المستشفى (صورة)

كتب- عبد الفتاح العجمي

أعلن سمير أحمد، شقيق الفنانة مها أحمد، دخولها أحد المستشفيات مساء اليوم الجمعة، بعد تعرضها لوعكة صحية.

ونشر شقيق مها أحمد صورة لها وهي على سرير المرض في المستشفى، وعلّق عبر حسابه على موقع “فيسبوك”: “ادعوا لمها أختي تعبانة جدًا ربنا يحفظك يارب”.

يذكر أن أخر أعمال مها أحمد مسلسل “رسايل” مع مي عز الدين في رمضان عام 2018.

كما حلّت ضيفة على مسلسل “عمر ودياب” في رمضان 2020.