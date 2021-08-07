تراند الفن: بعدما نُقلت للمستشفى.. تفاصيل حالة مها أحمد الصحية (خاص)

فنون - كتب امير التهامي في السبت 7 أغسطس 2021 12:09 صباحاً - كتب- عبد الفتاح العجمي

كشف مصدر مسئول بنقابة المهن التمثيلية، تفاصيل حالة الفنانة مها أحمد، بعد دخولها أحد المستشفيات مساء اليوم الجمعة.

وقال المصدر، إن مها أحمد عانت من مغص كلوي شديد، ما استدعى نقلها لأحد المستشفيات القريبة من منزلها، ولكنها خرجت بعدما تحسنت حالتها وعادت لمنزلها.

وكان سمير أحمد، شقيق الفنانة مها أحمد، كشف عن دخولها أحد المستشفيات مساء اليوم الجمعة.

ونشر شقيق مها أحمد صورة لها وهي على سرير المرض في المستشفى، وعلّق عبر حسابه على موقع “فيسبوك”: “ادعوا لمها أختي تعبانة جدًا ربنا يحفظك يارب”.

يذكر أن أخر أعمال مها أحمد مسلسل “رسايل” مع مي عز الدين في رمضان عام 2018.

كما حلّت ضيفة على مسلسل “عمر ودياب” في رمضان 2020.