تراند الفن: محمد منير ينعى حسن رياض بهذه الكلمات

فنون - كتب امير التهامي في السبت 7 أغسطس 2021 12:09 صباحاً - كتب- عبدالفتاح العجمي: نعى الكينج محمد منير، صديقه الشاعر الكبير حسن رياض، والذي رحل عن عالمنا، صباح اليوم الجمعة 6 أغسطس 2021. وكتب منير، عبر حسابه بموقع “تويتر”: “رحم الله الشاعر الكبير صديقي الفنان المبدع حسن رياض صاحب أغنيتي (قلبي برج حمام) و(العم الواصي).. وأسكنه الله فسيح جناته”. حسن رياض رحل عن عالمنا، صباح اليوم الجمعة 6 أغسطس، بعد مروره بأزمة صحية مفاجئة، استدعت إيداعه العناية المركزة الساعات الماضية. وشيعت أسرة الشاعر الغنائي حسن رياض، جنازته عقب صلاة الجمعة، من مسجد السيدة نفيسة، وتم دفنه في مقابر أسرته بالخفير في منطقة الدراسة.

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