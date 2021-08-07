تراند الفن: منسقة الأمم المتحدة بلبنان تتابع بقلق بالغ تبادل إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل

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فنون - كتب امير التهامي في السبت 7 أغسطس 2021 12:09 صباحاً - أدمن ساعة واحدة مضت عرب وعالم 13 زيارة
بيروت – (أ ش أ):
أكدت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، أنها تتابع بقلق بالغ تبادل إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في الأيام الماضية، مشيرة إلى أنها قامت في إطار ممارسة مساعيها الحميدة بتنشيط اتصالاتها السياسية وتواصلت مع كل الأطراف المعنية.
واعتبرت المسئولة الأممية، أن احتمال حدوث خطأ في التقدير قد يؤدي إلى خطر ووقوع عواقب وخيمة، مطالبة بالالتزام بأقصى درجات ضبط النفس لتجنب المزيد من التصعيد.
ودعت فرونتسكا جميع الأطراف إلى الامتناع عن العنف واستعادة الهدوء، والالتزام الكامل بالقرار 1701 والحفاظ على الأمن والاستقرار.
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