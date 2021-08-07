تراند الفن: حسام حسن يخسر نهائي الدوري الليبي مع أهلي طرابلس ويهدر ركلة ترجيح

فنون - كتب امير التهامي في السبت 7 أغسطس 2021 12:09 صباحاً - كتب – محرر مصراوي:

خسر المصري حسام حسن المباراة النهائية لبطولة الدوري الليبي مع فريق أهلي طرابلس أمام الاتحاد، بعدما وصلت إلى ركلات الترجيح بين الفريقين مساء اليوم الجمعة على ستاد طرابلس الدولي.

ولعب حسام حسن أساسيًا مع فريقه أهلي طرابلس، واستمر حتى ركلات الترجيح حيث كان أول من سدد لكن محمد الفرجاني حارس مرمى الاتحاد استطاع أن يتصدى للكرة.

وحسم الاتحاد نتيجة ركلات الجزاء 6-5، ليفوز بالدوري الليبي الذي اكتمل هذا الموسم بعد سنوات لم تشهد اكتمال المسابقة المحلية حتى نهايتها.

وأقيم الدوري الليبي في الموسم الحالي بنظام المجموعتين حيث تم تقسيم 24 فريقًا بينهما، ليلعبا بنظام الذهاب والعودة وواجه صاحب المركز الأول من كل مجموعة وصيف المجموعة الأخرى، وتأهل الفائز من المباراتين لخوض النهائي.

وانتقل حسام حسن في إبريل الماضي معارًا من سموحة السكندري إلى أهلي طرابلس، وتألق في قيادة الفريق حتى تأهل للنهائي.