تراند الفن: وصول مدير الأزمات بالخارجية الألمانية إلى القاهرة ليعمل سفيرا لبلاده لدى مصر

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فنون - كتب امير التهامي في السبت 7 أغسطس 2021 12:09 صباحاً - أدمن ساعتين مضت عرب وعالم 15 زيارة
القاهرة – (د ب أ):
وصل إلى القاهرة مساء اليوم الجمعة السفير ” فرانك هارتمان” مدير عام إدارة الأزمات بوزارة الخارجية الألمانية قادما من برلين لتسلم مهام منصبه الجديد سفيرا لبلاده لدى مصر، خلفا للسفير السابق الدكتور “سيريل چان نون” الذى أنهى عمله بمصر قبل أيام .
كان فى استقبال “هارتمان” بصالة كبار الزوار بمطار القاهرة كبار مسؤولي إدارة المراسم بوزارة الخارجية المصرية وأعضاء السفارة الألمانية لدى مصر.
ومن المقرر أن يقدم السفير الألماني الجديد لدى مصر أوراق اعتماده لكبار المسؤولين المصريين الأيام القادمة تمهيدا لبدء مهام عمله بشكل رسمي.
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