تراند الفن: 8 شركات روسية تحصل على تصاريح رحلات جوية للمنتجعات المصرية

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 6 أغسطس 2021 10:10 مساءً - موسكو – (أ ش أ):

أصدرت وكالة النقل الجوي الفيدرالية في روسيا، تصاريح لثماني شركات طيران روسية، ما سيسمح لها بإجراء رحلات منتظمة إلى المنتجعات السياحية المصرية في الغردقة وشرم الشيخ.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الجمعة، أن هذه التصاريح منحت لشركات (إيروفلوت) و(بابيدا) و(راسيا) و(S7) و(Smartavia) و(Ural Airlines) و(Nordwind) و(Azur Air).

وكانت مصر قد أعربت عن ترحيبها بالقرار الذي صدر عن روسيا في 8 يوليو، برفع الحظر عن رحلات الطيران العارض من وإلى مصر، وذلك بعد صدور مرسوم رئاسي من الكرملين في هذا الصدد.

كما أن مصر أكدت أن هذا القرار يعكس قوة العلاقات المصرية الروسية على كافة الأصعدة، والتي تشهد زخما في مختلف المجالات.