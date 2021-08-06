تراند الفن: مصرع 42 مهاجرا في غرق قارب بعد مغادرته بفترة وجيزة الصحراء الغربية

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 6 أغسطس 2021 10:10 مساءً - مدريد – (د ب أ):

غرق قارب مهاجرين بعد فترة وجيزة من إبحاره من الصحراء الغربية، على الساحل الغربي الشمالي لأفريقيا، ما أسفر عن وفاة 42 شخصا، حسبما قالت منظمات إغاثة إسبانية اليوم الجمعة عن الحادث الذي وقع في وقت سابق هذا الأسبوع.

وقالت هيلينا مالينو جارزون مؤسسة منظمة “السير عبر الحدود” الخيرية إن من بين الوفيات 30 سيدة، و8 أطفال و4 رجال، ولم ينجو من الحادث سوى 10 أشخاص.

وقالت جمعية “سي إي آيه آر” لدعم اللاجئين والمهاجرين على تويتر إنه “يجب علينا ألا نتعود على مثل هذه المآسي”.

وغادر القارب مدينة الداخلة في إقليم الصحراء الغربية المتنازع عليه يوم الثلاثاء الماضي.

ووفقا لروايات، تعرض القارب بعد نحو 30 دقيقة من مغادرته الشاطئ لأمواج عالية وغرق. وشاهد صيادون الحادث وأبلغوا الشرطة.

وتردد أن المهاجرين بالقارب كانوا يريدون الوصول إلى جزر الكناري التي تبعد أكثر من 400 كيلومتر من أجل الوصول للأراضي الإسبانية.