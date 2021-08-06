تراند الفن: كارتيرون يؤجل إعلان قائمة الزمالك لمباراة غزل المحلة

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 6 أغسطس 2021 10:10 مساءً - كتب ـ رامي بشاي: قرر الجهاز الفني لفريق الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، تأجيل إعلان قائمة الفريق لمباراة غزل المحلة ببطولة الدوري الممتاز. وفضل كارتيرون، إعلان القائمة والتشكيل النهائي للمباراة خلال المحاضرة التي تسبق اللقاء؛ لاستمرار الفريق في معسكر مغلق حتى مواجهة الاتحاد السكندري. ويواجه الزمالك نظيره المحلة يوم غد السبت في تمام الساعة السابعة مساءً على ملعب ستاد الإسكندرية ضمن مواجهات الجولة رقم 28 من بطولة الدوري الممتاز. ويحتل الزمالك المركز الثاني بجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد ٦١ نقطة بعد خوضه ٢٧ جولة من عمر البطولة.

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