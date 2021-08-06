تراند الفن: الصحة: وصول شحنة لقاح كورونا “جونسون آند جونسون” الأحد

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 6 أغسطس 2021 10:10 مساءً - أدمن ‏30 دقيقة مضت عرب وعالم 11 زيارة

كتب- أحمد جمعة: قالت مصادر بوزارة الصحة، إن شحنة لقاحات كورونا لجونسون آند جونسون، تصل مساء الأحد المقبل إلى مطار القاهرة الدولي، على أن تستغل الشحنة في تطعيمات كرونا للمسافرين للخارج، وكذلك المنتظرين للحصول على اللقاح في مراكز التطعيم المختلفة على مستوى الجمهورية. وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس “كورونا المستجد”، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن “105”، و”15335″ ورقم الواتساب “01553105105”، بالإضافة إلى تطبيق “صحة مصر” المتاح على الهواتف.

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