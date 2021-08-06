تراند الفن: حلمي عبد الباقي عن روبي: كمية نشاز.. عاوز أعرف مين اللي اداها كارنيه النقابة؟

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 6 أغسطس 2021 10:10 مساءً - كتب- عبد الفتاح العجمي

هاجم الفنان حلمي عبد الباقي، مساء اليوم الجمعة، النجمة روبي، واصفا صوتها بـ”النشاز”.

ونشر عبد الباقي، مقطع فيديو لروبي من حفل غنائي لها، وعلّق عبر صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”: “اتفرجوا هي دي الناس اللي بتشتغل فن والناس المحترمة الفنانين اللي بجد قاعدين في بيوتهم”.

أضاف: “أنا خلاص مبقتش أنكسف أقول أي حاجة على أي حد أيا كان، عاوز أعرف مين اللي اداها كارنيه نقابة وكمية النشاز اللي والله لو حد معندوش فكرة مش هيعمل ده”.

اختتم: “سامحوني أنا آسف لأني زهقت خلاص، للعلم دي الفنانة العظيمة روبي”.

ومن جانب آخر، طرح الفنان حلمي عبد الباقي، أحدث أغانيه “بعتذرلك” قبل يومين عبر قناته الرسمية على موقع “يوتيوب”، من كلمات إبراهيم محمد، ألحان إسلام عاطف، وتوزيع أسامة سعيد.