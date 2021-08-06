تراند الفن: مدرب ليفربول يشبه صلاح وماني بـ”الآلة”.. يتحدث عن الانتصار المصري

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 6 أغسطس 2021 10:10 مساءً - كتب- محرر مصراوي:

تحدث بيب ليندرس عضو الجهاز الفني لنادي ليفربول عن قدرات محمد صلاح جناح الفريق في فترة الإعداد، الأمر الذي لا يقارن إلا بساديو ماني، إضافة إلى تميز اللاعب في بطولات تنس الطاولة التي تقام أثناء كل معسكر.

وقال ليندرس في تصريحاته للموقع الرسمي لنادي ليفربول: “كان هناك مشهد للفريق بأكمله يهتف لإيبو (لإبراهيما كونتاي) وهو ينهي آخر 1000 متر له، لقد أظهر بوضوح كيف يندمج مع المجموعة”.

وتابع: “جرى الجميع 1000 متر إضافي بأسرع ما يمكن، لكن كان لدينا مو (محمد صلاح) وساديو معًا كل منهما يستطيع التفوق على الآخرين جميعًا، يا لهم من آلات، إنه أمر لا يصدق”.

وتحدث ليندرس عن أمر آخر وهو بطولات تنس الطاولة التي يلعبها الفريق في المعسكر، حيث قال: “من جديد محمد صلاح كان البطل المستحق، لكن كل الثناء يستحقه (مات) على التعامل مع الضغوط التي تأتي جراء اللعب في فريق واحد مع من فاز بالبطولة 3 مرات، الأحكام المسبقة التي تصدر ضده من الجميع”.

وأضاف: “الشيء الجميل في الأمر من وجهة نظري، هو أنه لم يكن هناك أي شخص داخل الغرفة لا يريده أن يحقق الفوز مع مو (محمد صلاح)، أنا أطلق عليه لقب مات موراي الآن”.

ويستعد ليفربول في الوقت الحالي لخوض منافسات بريميرليج للموسم الجديد 2021-2022.