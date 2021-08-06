تراند الفن: فرنسا: 60 حالة وفاة وأكثر من 25 ألف إصابة بكورونا

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 6 أغسطس 2021 10:10 مساءً - أدمن ‏دقيقة واحدة مضت عرب وعالم 3 زيارة

باريس – (أ ش أ):

أعلنت هيئة الصحة العامة الفرنسية، اليوم الجمعة، تسجيل 60 حالة وفاة، و25 ألفا و77 إصابة بفيروس “كورونا” المستجد على مستوى فرنسا خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقا للبيانات الواردة على موقع الهيئة الإلكتروني، فقد ارتفع بذلك إجمالي الوفيات المرتبطة بـ(كوفيد-19) المسجلة في فرنسا منذ بداية تفشي الوباء إلى 112 ألفا و190 حالة، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة خلال نفس الفترة 6 ملايين و258 ألفا و953 إصابة.

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