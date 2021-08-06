تراند الفن: شيري عادل تحصل على الإقامة الذهبية في الإمارات

كتب- عبد الفتاح العجمي

أعلنت الفنانة شيري عادل، حصولها على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ونشرت عادل، صورة لها عبر حسابها بموقع “إنستجرام”، وعلّقت: “جزيل الشكر لحكومة أبوظبي وقيادتها على منحي الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكل التقدير والامتنان لجميع المؤسسات الحكومية وفريق العمل القائم.. أتمنى للجميع النجاح الدائم والمزيد من التقدم والإبداع.. كل شكري واحترامي لدولة الإمارات الشقيقة قيادة وشعبا”.

يذكر أن أخر أعمال شيري عادل، مسلسل “إلا أنا” ضمن حكاية “أمر شخصي”، بطولة النجوم: ميدو عادل، نهال عنبر، وإيهاب فهمي، من إنتاج سينرجي.

مسلسل “إلا أنا” تدور أحداثه في 60 حلقة، وهو دراما مستوحاة من قصص حياتية مستقلة للكاتب يسري الفخراني، وكل قصة منها تدور في 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع حقيقية في معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة.