تراند الفن: مسؤولة أممية تدعو إلى استعادة الهدوء بين لبنان وإسرائيل

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 6 أغسطس 2021 09:09 مساءً - بيروت – ( د ب أ ): دعت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا اليوم الجمعة إلى استعادة الهدوء بين لبنان وإسرائيل. وقالت إنها “تتابع بقلق بالغ تبادل إطلاق النار الذي وقع بين لبنان وإسرائيل في الأيام الماضية”. ودعت “كل الأطراف إلى الامتناع عن العنف واستعادة الهدوء، والالتزام الكامل بالقرار 1701 (2006) والحفاظ على الامن والاستقرار”. وأشارت إلى أنها “قامت في إطار ممارسة مساعيها الحميدة بتنشيط اتصالاتها السياسية وتواصلت مع كل الأطراف المعنية”. واعتبرت أن “احتمال حدوث خطأ في التقدير قد يؤدي الى خطر وقوع عواقب وخيمة”، مطالبة “التزام أقصى درجات ضبط النفس لتجنب المزيد من التصعيد”. وكان حزب الله اللبناني قد أعلن في بيان في وقت سابق اليوم عن قيام ما وصفتها بـ”مجموعات في المقاومة” بقصف أراضٍ مفتوحة في محيط مواقع إسرائيلية في مزارع شبعا بعشرات الصواريخ من عيار 122 ملم، ردا على الغارات الجوية الإسرائيلية الخميس على جنوب لبنان. وردت إسرائيل بقصف مدفعي طال عددا من البلدات جنوب لبنان.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصراوى وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.