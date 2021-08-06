تراند الفن: جوتيريش يعين الدبلوماسي السويدي جرودنبيرج مبعوثه الخاص إلى اليمن

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فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 6 أغسطس 2021 09:09 مساءً - نيويورك – (أ ش أ):
أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الجمعة، تعيين الدبلوماسي السويدي، هانز جروندبيرج، مبعوثه الخاص إلى اليمن خلفا للبريطاني مارتن جريفيث، الذي عُين وكيلا للأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسقا للإغاثة في حالات الطوارئ بمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للمنظمة.
وأشار بيان نشرته الأمم المتحدة عبر موقعها الإلكتروني إلى أن جرودنبرج عمل سفيرا للاتحاد الأوروبي في اليمن منذ 2019، كما يتمتع بخبر أكثر من 20 عاما في الشئون الدولية، من بينها أكثر من 15 هاما في حل النزاعات والتفاوض والساطة مع التركيز على الشرق الأوسط، لافتا إلى ترأسه لقسم الخليج بوزارة الخارجية السويدية في الوقت الذي استضافت فيه السويد مفاوضات برعاية الأم المتحدة انتهت بتوقيع اتفاق ستوكهولم لعام 2018 بشأن الهدنة في محافظة الحديدة، غرب اليمن.
كما عمل جروندبيرج، بحسب البيان، في العديد من البعثات الدبلوماسية السويدية والأوروبية، تضمنت بعثات في القاهرة والقدس وبروكسل، حيث ترأس مجموعة العمل المعنية بالشرق الأوسط والخليج العربي، التابعة للمجلس الأوروبي خلال ترأس السويد للاتحاد الأوروبي في 2009.
ويحمل المبعوث الأممي الجديد درجة الماجستير في الأعمال والاقتصاد من كلية ستوكهولم للاقتصاد.
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