تراند الفن: عودة الشناوي.. موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 6 أغسطس 2021 09:09 مساءً - القاهرة – مصراوي: أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي قائمة فريقه استعداداً لمواجهة سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الجولة 23 في الدوري المصري الممتاز. القائمة شهدت عودة قائد الفريق وحارسه الأول محمد الشناوي بعد غياب 4 مباريات بسبب انضمامه للمنتخب الأوليمبي الذي شارك في دورة طوكيو 2020. ويلعب الأهلي مساء السبت على استاد الأهلي We السلام ضد فريق سيراميكا كليوباترا أملاً في تحقيق فوز يحافظ له على صدارة جدول الترتيب. قائمة الأهلي ضمت 21 لاعباً وهم: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومروان محسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وعلي معلول وأكرم توفيق ووالتر بواليا وجونيور أجايي ومحمد هاني.

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