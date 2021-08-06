تراند الفن: بالفيديو| مصطفى حسني: هذه هي قيمة الإنسان “الطيب” عند الله تعالى

كتبت – آمال سامي:

تحدث الداعية الإسلامي مصطفى حسني في إحدى حلقات بثه المباشر عن طيبة القلب وفضلها عند الله سبحانه وتعالى، حيث سأله أحد متابعيه قائلًا: ما قيمة الإنسان الطيب عند الله سبحانه وتعالى، فقال حسني أن الطيب هو أقرب شخص لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حيث وصفه الله سبحانه وتعالى قائلًا: “وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين”.

وأشار حسني إلى أنه كلما اقترب العبد من رسول الله كلما زاد مقامه عند الله وارتقى مقامه في الآخرة وارتاح قلبه في الدنيا حتى لو كانت هذه الطيبة سببًا في كثير من المتاعب، ففي النهاية، يقول حسني، العاقبة للطيبين، “إنما يرحم الله من عباده الرحماء”.

وأضاف حسني أن الطيب هو من قال عنه الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وقال: الراحمون يرحمهم الرحمن، وفي ختام حديثه نصح متابعيه قائلًا: “حافظوا على طيبة القلب هي أغلى شيء يخلقه ربنا فيك”.