تراند الفن: جيش الاحتلال يعلن اعتراض 19 صاروخا أطلقها حزب الله من جنوب لبنان

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 6 أغسطس 2021 09:09 مساءً - بيروت/ تل أبيب – (د ب أ):
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن حزب الله اللبناني أطلق 19 صاروخا، وأن معظمها تم اعتراضها من جانب نظام الدفاع الصاروخي “القبة الحديدية”، بينما سقطت صواريخ داخل لبنان.
وأعلن حزب الله المسؤولية عن استهداف “مناطق مفتوحة” بالقرب من مراكز إسرائيلية في مزارع شبعا، وهي منطقة متنازع عليها على طول مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل، وكذلك على طول الحدود اللبنانية والسورية.
وقال حزب الله إن الهجوم كان ردا على ضربات جوية شنتها إسرائيل يوم أمس الخميس في الجنوب اللبناني.
وذكر متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي عمنون شيفلر، إنه يبدو أن اليوم الجمعة “استهدف حزب الله عمدا منطقة مفتوحة كي لا يتم تصعيد الوضع”.
وأضاف أن حزب الله أراد أن يظهر أنه يسيطر على الجنوب اللبناني.
وردت إسرائيل بشن هجوم على المواقع في الجنوب اللبناني التي انطلقت منها الصواريخ.
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