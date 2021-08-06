تراند الفن: الرئيس التنفيذي لبيراميدز يطمئن على الشناوي في ألمانيا

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 6 أغسطس 2021 09:09 مساءً - القاهرة ـ مصراوي:

اطمأن الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، ممدوح عيد، على حارس مرمى فريقه أحمد الشناوي عقب خضوعه لجراحة في الرباط الصليبي بزيارته في مدينة ميونخ الألمانية.

وحرص ممدوح عيد، على رفع الروح المعنوية للشناوي خلال زيارته في المستشفى، حاملاً معه رسائل الدعم والمحبة من مجلس إدارة النادي ومن زملائه اللاعبين ومن جميع أفراد أسرة نادي بيراميدز.

وأشاد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، بالروح المعنوية العالية للحارس، مؤكدًا أن نادي بيراميدز يدعمه بكل قوة من للعودة السريعة في الفترة المقبلة.

وخضع أحمد الشناوي، حارس مرمى فريق نادي بيراميدز لجراحة اليوم الخميس في ألمانيا تحت إشراف فريق من الأطباء المتخصصين في إصابات الرباط الصليبي بعدما أصيب مؤخرًا، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

وكان أحمد الشناوي تعرض للإصابة في الشوط الأول من مباراة بيراميدز وإنبي بملعب الدفاع الجوي التي انتهت بالتعادل (1-1) في الدوري، ليشارك بدلا منه زميله الحارس شريف إكرامي.

يُذكر أن أحمد الشناوي ـ صاحب الـ 30 عامًا ـ قد ظهر للمرة الأولى في الدوري هذا الموسم في مواجهة الأهلي بالأسبوع الـ27 قبل أن يشارك للمرة الثانية أمام إنبي، وانتهت المباراتان بالتعادل ليبقى فريقه في المركز التاسع.