انت الان تتابع تفاصيل خبر بالفيديو عروسة في ليلة زفافها تُفاجأ بحبيبة عريسها السابقة وتصرف غريب من الطرفين والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - الكثير من المواقف الغريبة التي قد تواجهها أي عروسة في ليلة زفافها ولكن بالطبع إذا كان الأمر مُرتبط بالعريس وبأمر يُهدد حياتهما معًا، فإن الأمر قد يُصبح أكثر غرابة بناءً على رد فعل جميع الأطراف سواء العروس أو الحبيبة السابقة أو العريس أو الأهل والمعازيم، وما حدث في هذا المشهد أمر قد لا يُصدقه الكثيرون عندما ذهبت الحبيبة السابقة إلى حفل زفاف حبيبها، والذي علمت به عبر مواقع التواصل الاجتماعي وما حدث بعد ذلك كان غريب وفقًا لما نشرته وسائل الإعلام الأندونيسية.

صدمة عروسة في ليلة زفافها

تقول نور كاتيما البالغة من العمر 20 عام أنها فوجئت بفتاة أخرى تُدعى يونيتا روري قد اقتحمت حفل زفافها بشكل غريب، وقامت بتعريف نفسها للحاضرين بأنها زوجة عريسها في ظل صمت الجميع بما فيهم العريس نفسه، الذي لم ينكر ما أقرت به يونيتا والتي علمت بحفل زفافه من خلال تهنئة أصدقاؤه والتي توجهوا له بها عبر حسابه على فيسبوك، مما جعلها تأتي لحفل الزفاف وتقوم بفعلتها هذه.

ليس أكبر من صدمة عروسة في ليلة زفافها من أن تطلب فتاة الزواج من زوجها بعد أن تُقر ويُقر هو بالعلاقة التي كانت تربطهما سويًا فيما سبق، حيث كان ذلك تحديدًا في عام 2016 وبرغم انفصالهما مُنذ ذلك الحين إلا أن حضورها كان أمرًا غريبًا وقد اعتقد الكثيرون أن هناك ترتيبًا ما قد تم فيما بينهما من أجل وضع العروس الجديدة أمام الأمر الواقع.

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طلب غريب من الحبيبة السابقة

مما زاد من صدمة العروسة الحالية نور كاتيما هو طلب يونيتا الغريب والتي طلبت من خلاله الزواج من حبيبها السابق، الأغرب حقًا هو تشاور العريس مع أسرتها وتمت الموافقة على ذلك وارتبط العريس كوريك أكبر البالغ من العمر 20 عام بالفتاتين في ليلة واحدة، الأغرب في الأمر هو موافقة العروس الحالية على ذلك هي وأهلها ليتم عقد القران وسط ذهول الحاضرون.

لا يوجد صدمة عروسة في ليلة زفافها أكبر من ذلك بالفعل فبعد أن كانت سوف تنفرد بعريسها جاءت لها ضرة ومن أول ساعات زواجها، الغريب في الأمر أن العريس اعترف بأن قدراته المالية لا تسمح له في الوقت الحالي بالزواج من اثنين والتكفل بمصاريفهما إلا أن سوف يعتمد عليهما في مساعدته في ذلك الأمر.