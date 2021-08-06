تراند الفن: مدينة أوروبية على أرض مصرية.. إزاي تقضي أسبوع في بورفؤاد بأقل الأسعار؟

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 6 أغسطس 2021 08:13 مساءً - كتبت- هند خليفة

في موسم الصيف والإجازات وبخاصة في ظل الطقس الحار، يحرص الكثيرين على التوجه إلى المدن الساحلية وقضاء الإجازة الصيفية فيها للاستمتاع بالبحر والأجواء الممتعة.

ويعتاد البعض إلى الذهاب إلى أماكن معينة لقضاء عطلة المصيف على رأسها عروس البحر الإسكندرية، والغردقة ومرسى مطروح، بينما هناك أماكن ساحلية أخرى لا تشهد هذا الإقبال الهائل من المصيفين، بينها محافظة بورسعيد، وتحديدًا مدينة بورفؤاد والمتميزة بالطراز المعماري الأوروبي التي بناها المحتل قديما.

تزخر مدينة بورفؤاد، بالعديد من الأماكن الجميلة التي يمكن الاستمتاع بها، وزيارتها لقضاء إجازة المصف، ولكن كيف يمكنك ذلك؟.. هذا ما يستعرضه “مصراوي”، وفقًا لموقع booking .

-فندق De La Poste

يتميز De La Poste بأماكن إقامة مكيفة وبار، تشمل المرافق المتوفرة في مكان الإقامة هذا مطعمًا ومكتب استقبال يعمل على مدار الساعة وخدمة الغرف، بالإضافة إلى خدمة الواي فاي مجانًا، كما يحتوي الفندق على غرف عائلية.

وتحتوي جميع الغرف في الفندق على تلفزيون بشاشة مسطحة مع قنوات فضائية، ويبلغ سعر الإقامة في الليلة 361، أي أن تكلفة الإقامة فيه لمدة أسبوع تصل إبى 2527 جنيه.

-فندق Jewel Port Said Hotel

هو مكان إقامة على شاطئ البحر ويقدم مرافق مختلفة مثل مطعم وصالة مشتركة وتراس، كما يوفر مكان الإقامة مكتب استقبال يعمل على مدار 24 ساعة وخدمة الغرف للضيوف.

تحتوي الوحدات على تكييف وتلفزيون بشاشة مسطحة مع قنوات فضائية وغلاية وبيديه ومجفف شعر وخزانة ملابس،و تحتوي جميع غرف الضيوف في الفندق على منطقة جلوس.

ويمكن للضيوف في فندق Jewel Port Said الاستمتاع بوجبة إفطار كونتيننتال، ويبلغ سعر إقامة الفرد لليلة واحدة 800 جنيه أي أن تكلفة الإقامة لمدة أسبوع تصل إلى 5600 جنيه.

-فندق بانوراما

هو من فئة الثلاث نجوم، ويوفر الفندق غرفًا تتميز بمفروشات بسيطة مع إطلالات على البحر الأبيض المتوسط، كما تتوفر خدمة الواي فاي المجانية في جميع المناطق.

وتوفر جميع الغرف لضيوفها تلفزيون بشاشة مسطحة وتكييف وشرفة، ويشتمل الحمام الخاص على حوض استحمام، وتشمل المزايا الإضافية ميني بار وقنوات فضائية.

يُمكن للضيوف الاستمتاع بخيارات القائمة المحلية والعالمية في المطعم أو في الغرفة، كما تتوفر خدمة الغرف على مدار الساعة، ويبلغ سعر إقامة الفرد بالغرفة لليلة واحده 785 جنيه، بينما تكلفة الإقامة لمدة أسبوع تصل إلى 5495 جنيه

-الشقق والشاليهات

ويعتاد بعض المصيفين على قضاء الإجازة باستئجار شقق وشاليهات نظرًا لكونها أقل في التكلفة وأوفر، وتبد أسعار الشقق في بورفؤاد من 200 لليلة الواحدة، بينما تبدأ أسعار ايجار الشاليهات من 1200 جنيه، أي أن تكلفة الإقامة في شقة أو شالية لمدة أسبوع تتراوبين 1400 و 8400 جنيهًا.