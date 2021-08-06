تراند الفن: رئيس تونس يكلف علي مرابط بتسيير وزارة الصحة (صور)

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 6 أغسطس 2021 08:13 مساءً - وكالات:

أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيد، أمرا رئاسيا يقضي بتسمية علي مرابط مكلفا بتسيير وزارة الصحة، بعد إقالة الوزير السابق،

وأدى علي مرابط، اليوم، اليمين أمام رئيس الجمهورية وفقا للفصل 89 من الدستور.

وأصدر الرئيس التونسي، في 26 يوليو الماضي، عددًا من القرارات العاجلة، عقب اجتماع طارئ مع القيادات العسكرية والأمنية، وذلك على خلفية الاحتجاجات الشعبية التي خرجت ضد الأوضاع السياسية والاقتصادية.

وقرر رئيس الجمهورية تجميد كل اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن كل أعضاءه، فضلا عن توليه رئاسة النيابة العمومية.

كما قرر سعيد، إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه.