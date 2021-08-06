تراند الفن: القبض على ٣ متهمين حاولوا الاستيلاء على حقيبة سيدة بالشرقية

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 6 أغسطس 2021 08:13 مساءً - القاهرة – مصراوي:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله بإحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك” بشأن قيام ثلاثة أشخاص بمحاولة الاستيلاء على حقيبة إحدى السيدات بالشرقية.

بالفحص تبين قيام ثلاثة أشخاص “مجهولين” يستقلون دراجة نارية بدون لوحات معدنية بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه حال سير السيدة المذكورة بدائرة المركز إلا أنهم لم يتمكنوا من الاستيلاء عليها مما أدى لسقوطها أرضاً، وفروا هاربين.

باستدعاء المجنى عليها وسؤالها أيدت ما جاء بالفحص وعللت عدم إبلاغها فى حينه لعدم تمكن المتهمين من الاستيلاء على حقيبتها.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من تحديد وضبط مرتكبى الواقعة وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لمرورهم بضائقة مالية.

وتم بإرشاد أحدهم ضبط الدراجة النارية المستخدمة فى ارتكاب الواقعة بمكان إخفائها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.