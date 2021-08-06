تراند الفن: أول تعليق لـ صلاح عبد الله بعد تعرضه لأزمة قلبية

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 6 أغسطس 2021 08:13 مساءً - كتب- عبد الفتاح العجمي

وجه الفنان صلاح عبد الله، رسالة لجمهوره ومتابعيه عبر موقع “فيسبوك”، في أول تعليق له بعد تعرضه لأزمة قلبية.

وكتب عبد الله عبر صفحته الرسمية: “ما ضحكت الدنيا قط ولا بكت.. ولكن كنت أنت الضاحك الباكي.. محظوظ جدا أنت.. حين ظننت أن الحب يجعلك الأقوى.. وإن صفاء القلب يجعلك الأفضل.. وإن الطيبة ووضوحك وصراحتك.. هي ما تجعلك الإنسان الأفضل”.

وكانت دنيا صلاح عبدالله، كتبت عبر صفحة والدها صباح اليوم الجمعة: “سلامة قلبك يا روح القلب ونور الدنيا يا حبيبي يا بابا صلاح عبدالله.. أنا بطمن كل حبايب صاصا علشان لو في أي خبر غلط نزل.. أول امبارح بالليل بابا حس بألم في الصدر وعلى طول رحنا المستشفى واللي حصل أزمة قلبية استدعت قسطرة في القلب وتركيب دعامة والحالة استقرت”.

أضافت: “ألف حمد وشكر على كرم ربنا الكبير، وغادر الرعاية المركزة الغرفة وبإذن الله نخرج من المستشفى بكره بإذن الله والدكاترة طمنونا أنه يقدر يكمل تصوير بعد كام يوم راحة بإذن الله، دعواتكم لصاصا أبو قلب طيب، وزي ما هو دايما بيقول بإذن الرحمن.. حالة وهتروح لحالها”.

ومن جانب آخر، ينتظر صلاح عبد الله عرض مسلسل “شقة 6” بطولة النجوم: روبي، أحمد حاتم، هاني عادل، محمود البزاوي، رحاب الجمل، هيا فياض، حمزة العيلي، وملك قورة وغيرهم، سيناريو وحوار رفيق القاضي، سعاد القاضي، محمود وحيد، ونبيل شعيب، وإخراج محمود كامل.

