تراند الفن: الأردن.. اكتشاف ديار النبي لوط في منطقة الأغوار الجنوبية

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 6 أغسطس 2021 08:13 مساءً - وكالات:

أعلن خبراء أردنيون، الجمعة، عن اكتمال اكتشاف ديار النبي لوط في منطقة الأغوار الجنوبية في جنوب الأردن، وفق ما ذكرت وكالة “بترا” الرسمية، ونقلت عنها شبكة “روسيا اليوم”.

وأكد رئيس جمعية “أدلاء السياح الأردنية” محمد حماد، “أهمية الإعلان عن الاكتشافات العلمية وخاصة اكتشاف ديار النبي لوط بالأغوار الجنوبية، والذي يعتبر من أبرز الاكتشافات في المئوية الثانية للدولة الأردنية”.

وقال عضو جمعية “أدلاء السياح” غسان عويس: “أصبحنا نمتلك وجهة سياحية عالمية جديدة في الأغوار الجنوبية، تستند إلى إثباتات علمية متينة وقوية، وآن الأوان للاستفادة منها في شتى المجالات”.

وقدم محمد وهيب من الجامعة الهاشمية، ما وصفه بـ”الأدلة والبراهين العلمية المادية على اكتشاف ديار لوط، ومنها الأدلة الفلكية، والجيولوجية، والجغرافية، ونتائج التنقيبات الأثرية، والمسوحات الميدانية، والطرق التجارية المرتبطة بالمنطقة مثل طريق البخور الدولي، وطريق الإيلاف القرشي، والألواح الكتابية المكتشفة في بابل، وألواح إيبلا، والألواح الأكادية، والطرق الرومانية اللاحقة”.

وقال، إن “المملكة أمام اكتشاف عالمي”.

وأشار أستاذ علم الأنثروبولوجيا في جامعة آل البيت الأردنية، وعضو فريق الاكتشاف محمود عبد العزيز، إلى أن “الدراسات الميدانية والمقارنات العلمية، وأنماط الاستقرار في المنطقة، قد تم الإحاطة بها من جميع الجوانب، تؤكد حقيقة هذا الاكتشاف وثبوته بما لا يقبل الشك، وأن الإثباتات الأنثروبولوجية تؤكد نتائج البحث الأثري”.