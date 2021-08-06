تراند الفن: إيطاليا تسجل 24 وفاة وأكثر من 6 آلاف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 6 أغسطس 2021 08:13 مساءً - أدمن ‏53 ثانية مضت عرب وعالم 2 زيارة

روما – (أ ش أ): سجلت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الجمعة، 24 حالة وفاة، و6 آلاف و559 إصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، على مستوى إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية. ووفقا لما نقلت صحيفة (لا ريبوبليكا) الإيطالية، عن بيانات الوزارة، فقد ارتفع بذلك إجمالي الوفيات المرتبطة بـ”كوفيد-19″ المسجلة في إيطليا منذ بداية تفشي الوباء إلى 128 ألفا و187 حالة، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة خلال نفس الفترة 4 ملايين و383 ألفا و787 إصابة.

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