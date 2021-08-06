تراند الفن: صفوف الأهلي تواصل الاكتمال قبل لقاء كليوباترا.. وموسيماني يجتمع بجهازه

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 6 أغسطس 2021 08:13 مساءً - القاهرة – مصراوي:

واصلت صفوف النادي الأهلي الاكتمال قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا مساء الخميس في الأمتار الأخيرة من بطولة الدوري المصري الممتاز الذي يتصدره الأحمر.

الأهلي استعاد محمد الشناوي وناصر ماهر وأحمد رمضان “بيكهام” في تدريباته، ومن قبلهم صلاح محسن، وجميعهم شاركوا مع المنتخب المصري في دورة طوكيو الأوليمبية 2020.

وعقد بيتسو موسيماني اجتماعاً مع جهازه المعاون على هامش المران ناقش خلاله خطة الفريق للمباريات السبع المتبقية من عمر الدوري من أجل الحفاظ على القمة ومعانقة اللقب 43.

الأهلي سيلعب أمام سيراميكا ثم الإسماعيلي وإنبي وطلائع الجيش والمصري والجونة وأسوان، حيث لا بديل أمامه سوى الفوز لضمان التتويج باللقب، وذلك في حالة فوز الزمالك أيضاً بكل مبارياته.

مران الأهلي الختامي لمواجهة سيراميكا اشتمل على فقرات بدينة وخططية متنوعة، وظهرت الجدية والتركيز على كل اللاعبين من أجل حصد نقاط المباراة كاملة.