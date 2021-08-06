تراند الفن: ميساء مغربي تنعى والدها بهذه الرسالة

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 6 أغسطس 2021 08:13 مساءً - كتب- عبد الفتاح العجمي

طلبت الفنانة ميساء مغربي، من الجمهور، الدعاء لوالدها بالرحمة والمغفرة.

ونعت ميساء، والدها عبر حسابها بموقع “إنستجرام”، وكتبت: “وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ.. توفي إلى رحمة الله تعالى والدي.. ‏‎اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، وَعَافِهِ، وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَاراً خَيْراً مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلاً خَيْراً مِنْ أَهْلِهِ، وَزَوْجَاً خَيْراً مِنْ زَوْجِهِ، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ.. نسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة له وأن يسكنه الله فسيح جناته”.

وكانت الفنانة المغربية، أمينة مغربي، شقيقة الفنانة ميساء مغربي، أعلنت وفاة والدهما، اليوم الجمعة، وكتبت عبر حسابها بموقع “إنستجرام”: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. وداعا أبي”.

يذكر أن أخر أعمال ميساء مغربي مسلسل “واكلينها والعة – سبع صنايع 2” عام 2020، مع النجوم: شريف رمزي، مي سليم، إنجي وجدان، ياسر الطوبجي، خالد عليش، ومحمد متولي وغيرهم.