تراند الفن: ميساء مغربي تنعى والدها بهذه الرسالة

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 6 أغسطس 2021 08:13 مساءً - كتب- عبد الفتاح العجمي
طلبت الفنانة ميساء مغربي، من الجمهور، الدعاء لوالدها بالرحمة والمغفرة.
ونعت ميساء، والدها عبر حسابها بموقع “إنستجرام”، وكتبت: “وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ.. توفي إلى رحمة الله تعالى والدي.. اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، وَعَافِهِ، وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَاراً خَيْراً مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلاً خَيْراً مِنْ أَهْلِهِ، وَزَوْجَاً خَيْراً مِنْ زَوْجِهِ، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ.. نسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة له وأن يسكنه الله فسيح جناته”.
وكانت الفنانة المغربية، أمينة مغربي، شقيقة الفنانة ميساء مغربي، أعلنت وفاة والدهما، اليوم الجمعة، وكتبت عبر حسابها بموقع “إنستجرام”: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. وداعا أبي”.
يذكر أن أخر أعمال ميساء مغربي مسلسل “واكلينها والعة – سبع صنايع 2” عام 2020، مع النجوم: شريف رمزي، مي سليم، إنجي وجدان، ياسر الطوبجي، خالد عليش، ومحمد متولي وغيرهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصراوى وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.