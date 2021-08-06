تراند الفن: وفاة والد الفنانة أمينة مغربي

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 6 أغسطس 2021 08:13 مساءً - كتب- عبد الفتاح العجمي أعلنت الفنانة المغربية، أمينة مغربي، وفاة والدها، اليوم الجمعة. وكتبت أمينة، عبر حسابها بموقع “إنستجرام”: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. وداعا أبي”. يُشار إلى أن آخر أعمال أمينة مغربي مشاركتها في مسلسل “ونحب تاني ليه” في رمضان 2020، مع النجوم: ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، سوسن بدر، إسلام جمال، سمر مرسي، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عز العرب، تارا عماد، صبا الرافعي، وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري. كما شاركت في نفس الموسم بمسلسل “ليالينا 80” مع النجوم: إياد نصار، غادة عادل، خالد الصاوي، صابرين، محمد عادل، نهى عابدين، محمد الشقنقيري، ومحمد علي رزق وغيرهم، من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح.



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصراوى وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.