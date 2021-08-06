تراند الفن: مطار القاهرة: سفر ووصول 47 ألف راكب على متن 339 رحلة الجمعة

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 6 أغسطس 2021 07:12 مساءً - أدمن ‏ساعة واحدة مضت أخبار مصر 12 زيارة

كتب- محمد عبيد: يشهد مطار القاهرة الدولي على مدار اليوم الجمعة، مغادرة ووصول 46 ألف راكب على متن 339 رحلة جوية، تسيّرها شركات دولية عربية ومصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين. وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات المطار تشهد خلال الـ24 ساعة، وصول 169 رحلة طيران دولية وداخلية وخاصة، تقل حوالي 22 ألف راكب، ومغادرة 170 رحلة سفر إلى عدة وجهات، سواء أوروبية أو عربية أو اسيوية أو أفريقية، تقل على متنها حوالي 25 ألف راكب، مع الحرص على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين.

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