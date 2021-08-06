تراند الفن: وزير الرياضة يجتمع بمنتخب اليد من أجل إنجاز عمره أكثر من 100 عام

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 6 أغسطس 2021 07:12 مساءً - القاهرة – مصراوي:

اجتمع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالبعثة المصرية في اليابان المشاركة في دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020.

وتأهلت مصر إلى نصف نهائي منافسات كرة اليد للمرة الأولى في التاريخ، قبل أن تخسر أمام فرنسا وتنتقل إلى مباراة المركز الثالث أمام إسبانيا من أجل الفوز بالميدالية البرونزية.

وقال الوزير خلال اللقاء مع لاعبي المنتخب المصري :”ستكون هذه أول مرة في تاريخ مصر منذ بداية الأوليمبياد التي نحقق خلالها ميدالية في لعبة جماعية”.

وتابع أشرف صبحي :”نعرف أننا سنلعب ضد إسبانيا، لكن ماذا يعني هذا الأمر؟ لقد تفوقنا على الدنمارك والسويد وألمانيا، وخسرنا أمام فرنسا بسبب عدم التوفيق فقط”.

وتلعب مصر أمام إسبانيا في العاشرة صباح السبت بتوقيت القاهرة، أملاً في إضافة الميدالية البرونزية الخامسة خلال طوكيو 2020، بعد 4 ميداليات برونزية في الألعاب الفردية.