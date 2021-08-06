تراند الفن: صور جديدة من “ياما في الجراب يا حاوي”.. والفخراني سعيد بمقابلة “الإسكندرانية”

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 6 أغسطس 2021 07:12 مساءً - كتبت- منى الموجي:

أعرب النجم الكبير يحيى الفخراني عن سعادته باقتراب موعد لقائه بجمهور الإسكندرية من خلال عرضه المسرحي الجديد “ياما في الجراب يا حاوي”، الذي من المقرر افتتاحه يوم 17 أغسطس الجاري على المسرح الكبير بمكتبة الإسكندرية، كأول عرض مسرحي جماهيري كبير ينطلق من الإسكندرية منذ سنوات طويلة وفي أول مرة يقف فيها النجم الكبير على مسرح المكتبة.

وأبدى الفخراني حماسه الشديد لمبادرة كايرو شو بإطلاق العروض الضخمة من الإسكندرية.

يُذكر أن آخر عرض مسرحي للفخراني بالإسكندرية كان عام 2016 على مسرح بيرم التونسي وقبلها عام 2008 عندما عُرض “الملك لير”، ليعود هذه المرة بالعرض الجديد “ياما في الجراب يا حاوي” عن رائعة بيرم التونسي والموسيقار أحمد صدقي ” ليلة من ألف ليلة” من إنتاج ” كايرو شو” وإخراج مجدي الهواري بمعالجة جديدة، وأشرف عليها فنياً محمد هاني.

ويشارك في بطولتها عدد كبير من النجوم يجتمعون في عمل واحد لأول مرة، هم إياد نصار ومحمد الشرنوبي وكارمن سليمان وشريف دسوقي، وسما إبراهيم ولبنى ونس وناصر سيف وعلاء قوقة ورضا إدريس وإسماعيل فرغلي.

وأعلن مصدر مسئول في “كايرو شو” أنه سيتم خلال أيام إعلان موعد المؤتمر الصحفي الخاص بالعرض والذي سينعقد بمكتبة الإسكندرية بينما فتحت المكتبة بالفعل باب الحجز منذ أيام على موقعها الإلكتروني ، وشباك التذاكر بالمكتبة.