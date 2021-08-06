تراند الفن: طالبان تسيطر على عاصمة إقليمية في جنوب غرب أفغانستان

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فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 6 أغسطس 2021 07:12 مساءً - كابول – (د ب أ):
صرح مسؤولون لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) اليوم الجمعة بأن مسلحي طالبان سيطروا على عاصمة إقليمية أفغانية، وهي الأولى التي تقع منذ بدء القوات الأمريكية وحلفاؤها الانسحاب من البلاد.
وقال روح جول خيرزاد، نائب حاكم إقليم نيمروز، إن العاصمة زارانج، الواقعة في جنوب غرب الإقليم، سقطت في أيدي المتمردين بقليل من المقاومة من قوات الأمن والكثير منهم تركوا مواقعهم ونقاط التفتيش في السنوات الأخيرة.
وكانت آخر مرة سقطت عاصمة إقليمية في يد طالبان في خريف 2016، عندما سيطرت على قندز لفترة وجيزة.
زارانج هي مدينة نائية نسبيا ويبلغ عدد سكانها 63 ألفا.
ولكن بسبب موقع زارانج على الحدود مع إيران، فإنها تعد مركزا تجاريا مهما ومركزا لشبكات تهريب المخدرات.
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