تراند الفن: استشهاد فلسطيني وإصابة العشرات في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي

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فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 6 أغسطس 2021 07:12 مساءً - نابلس – (د ب أ):
استشهد فلسطيني وأصيب عشرات آخرون بجروح وحالات اختناق اليوم الجمعة في مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، في نابلس، شمال الضفة الغربية، بحسب ما أعلنته مصادر فلسطينية.
وذكرت وزارة الصحة في بيان أن فلسطينيا، 38 عاما، توفي بعد نقله إلى مستشفى رفيديا الحكومي في نابلس متأثرا بإصابته بعيار ناري في الصدر خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في بلدة بيتا.
من جهتها، أعلنت جمعية الهلال الأحمر في بيان أن طواقمها تعاملت مع نحو 40 إصابة بالرصاص الحي والمطاطي وحالات اختناق خلال المواجهات المستمرة في بلدة بيتا.
وتشهد بلدة بيتا مواجهات بين مئات الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي بشكل يومي منذ شهر مايو احتجاجا على إقامة بؤرة “جفعات افيتار” الاستيطانية على قمة جبل صبيح في البلدة.
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