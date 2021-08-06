تراند الفن: بالأسماء.. حركة تنقلات جديدة بين ضباط مديرية أمن القاهرة

كتب- محمد الصاوي:

اعتمد اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة حركة تنقلات الداخلية للمديرية وشملت الحركة تولي العميد هاني الأعصر مديرا لإدارة المرافق، اللواء أحمد عادل صفوت، مساعد لفرقة مصر الجديدة، اللواء فايد الحميلي، مساعد لفرقة السلام، العميد أحمد نصير مساعدا لفرق الغرب، والعميد أحمد عويس ناصرمفتشًا لفرقة مدينة نصر.

كما تولى العقيد أيمن سمير عبد النبي مشرف للمتحف المصري، العقيد عبد العال سالم سليمان، مشرف خدمات الشروق، العميدي محمد محسن منصور، مأمور قسم عين شمس، العقيد محمد صلاح إبراهيم، مأمور قسم أول السلام، العقيد محمد إيهاب عيسوي، مأمور لقسم شرطة النزهة، العقيد إسلام رفعت، مأمور قسم مصر الجديدة، العقيد محمد إيهاب عيسوي، مأمور لقسم النزهة، كما تم تعيين العقيد مصطفى الطنايحي مأمورا لقسم ثالث مدينة نصر.

وشملت الحركة تعيين العقيد إسلام رفعت، مأمور ثان قسم السلام، المقدم رامي سمير، مأمور قسم الأميرية،