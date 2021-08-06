تراند الفن: السكة الحديد تكشف حقيقة نشوب حريق في محطة مصر برمسيس

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 6 أغسطس 2021 07:12 مساءً - أدمن ‏17 دقيقة مضت أخبار مصر 11 زيارة

كتب– أسامة علي: نفى مصدر مسئول بهيئة السكة الحديد، نشوب حريق بمحطة السكة الحديد برمسيس. وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ”مصراوي” إن الحريق نشب في عدد من المحلات المتواجدة خلف محطة سكة حديد مصر، وموقف سيارات أحمد حلمي. وشدد المصدر على أن الحريق بعيد عن القطارات والمحطة، مؤكدًا أنه تم الدفع بقوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق، ولن تتأثر حركة القطارات وتسير بشكل طبيعي. ​

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