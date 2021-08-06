تراند الفن: شرطة التموين تضبط ١٤٠٥ قضايا متنوعة

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 6 أغسطس 2021 07:12 مساءً - أدمن ‏52 دقيقة مضت حوادث وقضايا 10 زيارة

القاهرة – مصراوي: واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية جهودها بشن حملات مكبرة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، لضبط جرائم الغش التجاري. وأسفرت جهودها وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، فى مجال متابعتها للأسواق عن ضبط 1405 قضايا تموينية متنوعة أبرزها (غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، ثروة زراعية، مواد بترولية، سجائر). وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

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