تراند الفن: ماذا سيحدث في سبتمبر؟.. سيناريوهان لموجة كورونا الجديدة وتحذير من الأسوأ

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 6 أغسطس 2021 07:12 مساءً - كتبت- هند خليفة

تطورات كبيرة تشهدها جائحة كورونا حول العالم، بانتشار متغير دلتا في العديد من الدول وبدء الموجة الرابعة للفيروس المستجد في دول أخرى.

وفي مصر تزايدت مؤخرًا التحذيرات من الموجة القادمة التي من المتوقع أن تدخل مصر في سبتمبر المقبل أي أقل من شهر، بحسب توقعات خبراء الصحة، وخطورتها في ظل التهاون بالالتزام بالإجراءات الاحترازية، على الرغم من الانخفاض الملحوظ بأعداد الإصابة.

– سيناريوهان لتحورات كورونا بالموجة الرابعة

وفي هذا الصدد كشف الدكتور إسلام عنان- أستاذ الصحة وعلم الأوبئة، موعد دخول مصر الموجة الرابعة لفيروس كورونا، قائلا إن الموجة الرابعة لفيروس كورونا ستكون فى شهر سبتمبر المقبل، مشيرًا إلى أن شدة الإصابة خلالها ستكون خفيفة، وأن أعداد الوفيات ستكون أيضًا أقل مع توافر اللقاحات ضد وباء كورونا.

وأضاف في تصريح لـ”مصراوي” أنه من المتوقع أن تدخل الموجة الجديدة تزامنًا مع تحورات جديدة للفيروس المستجد، موضحًا أن هناك سيناريوهين لتحورات كورونا أولهما أن يكون تحور تتفاعل معه اللقاحات كما هو الحال مع تحورات دلتا ودلتا بلس، جميع اللقاحات فعالة ضد أعراضها الحادة والوفاة بنفس النسبة تقريبًا، وهو تحور انتشاري لم يغير في الخصائص الرئيسية للفيروس.

وتابع بأن السيناريو الآخر والأسوأ هو أن يكون هناك تحور آخر ووصلنا إلى تحور “الهروب”، وهو أن يتغير الفيروس ولا تُجدي معه اللقاحات، لافتًا إلى أن حدوث ذلك من عدمه يعتمد على التوزيع العادل للقاحات في العالم كله.

وعن موعد تحييد الفيروس؛ ليكون وباء عاديًا مثل باقي الأوبئة، أكد أن هناك أكثر من سيناريو وهو اختفاء الوباء وهذا لن يحدث، والثاني إنتاج دواء لمواجهة الأعراض، والثالث هو العزل وهذا فشل، والرابع مناعة القطيع على أن يتم تطعيم 60% من العالم، وهذا لن يتم قبل منتصف 2022.

وحذر أستاذ الصحة وعلم الأوبئة المواطنين من التهاون فى الإجراءات الوقائية بسبب انخفاض أعداد الإصابة بفيروس كورونا، لافتاً إلى أن هذا الانخفاض هي فترة راحة فقط، ويجب أن يتم تطعيم 20% من المصريين قبل شهر سبتمبر المقبل لتلاشي الوفيات.

-أهمية التطعيم لمواجهة الموجة الرابعة

ومن جهته قال الدكتور مجدى بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن الموجة الرابعة لفيروس كورونا ظهرت في تونس عاتية وشديدة، لافتًا إلى أن الفيروس ينتشر بشكلٍ سريع بين الولايات التونسية.

وأضاف بدران، في تصريح لـ”مصراوي” أن الموجة الرابعة موجودة حالياً فى أغلب أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية حيث تشهد ارتفاعا كبيرا في حالات كوفيد-19 الجديدة، مؤكدًا على ضرورة التطعيم ضد فيروس كورونا وذلك لمواجهة الموجة الرابعة لفيروس كورونا.

وحول مواجهة المتحور الرابع دلتا من كورونا، شدد بدران على ضرورة مراعاة استخدام الكمامة عند التعامل مع أفراد الأسرة فى حالة وجود عدوى أو الشك، واكتساب مهارة تطهير الأيدى إما بالماء والصابون أو المطهرات الطبية، الابتعاد الاجتماعى فى الأسانسير و الدرج و الطريق .

وحذر مرضى الربو الشعبى خاصة الانتظام فى تناول العلاج و جلب البخاخات الموسعة للشعب معهم حال خروجهم للشارع، أيضًا مرضى حساسية الأنف تناول العلاج أيضًا.

وشدد على ضرورة شرب الماء بوفرة وعدم السماح بالعطش، منوهًا إلى أن العطش يقلل من التركيز ويزيد من الحساسية، وتهوية البيوت والمكاتب بفتح النوافذ والأبواب ثلاث مرات يومياً، فلقد ثبت فعلاً أن التهوية تقلل من تركيز و تواجد كوفيد-١٩ فى الأماكن المغلقة، وأن غياب التهوية أو سوء التهوية عامل مشترك فى أغلب حالات الكورونا كوفيد-١٩.

كما نصح بالنوم مبكرا 8 ساعات وعدم السهر، مشيرًا إلى أن النوم يعزز الذاكرة والمناعة، كما لفت إلى أهمية الحصول على حصة يومية 15 دقيقة من أشعة الشمس ولتكن قبل الظهر أو بعد العصر.