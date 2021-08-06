تراند الفن: قاذفات روسية تتدرب على استهداف معسكرات افتراضية للمسلحين قرب أفغانستان

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 6 أغسطس 2021 07:12 مساءً - موسكو – (أ ش أ):

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قاذفات روسية من طراز “تو-22ام3″ تتدرب على قصف معسكرات افتراضية لمسلحين” قرب الحدود مع أفغانستان.

وذكر بيان للدفاع الروسية اليوم الجمعة أن أربع قاذفات بعيدة المدى تفوق سرعتها سرعة الصوت من طراز “تو-22ام3” قامت خلال المناورات في ترميز بمنطقة سورخاندرسك في أوزبكستان بتوجيه ضربات جماعية تستهدف معسكرات مسلحة ومستودعات ذخيرة افتراضية قرب الحدود مع أفغانستان.

وأشار البيان إلى أن تغطية عمل القاذفات تم توفيرها من قبل مقاتلتين من طراز “ميج -29” من قوات الدفاع الجوي الروسي والقوات الجوية الأوزبكستانية.

وأكد بيان الدفاع الروسية أن جميع رحلات الطائرات التابعة للقوات الجوية الروسية تتم وفقًا للقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوية.

وكان رئيس هيئة الأركان العامة الروسية فاليري جيراسيموف التقى نظيره الأوزبكستاني شوخرت خالمخميدوف أمس الخميس لبحث الاستجابة لتفاقم الوضع في المنطقة واتخاذ إجراءات لصد التهديدات الإرهابية المحتملة والتخطيط لعدد من التدريبات المشتركة في كل من أراضي أوزبكستان وطاجيكستان.

يُذكر أن المنطقة العسكرية الوسطى للجيش الروس كانت أعلنت في وقت سابق أن حوالي 1.5 ألف جندي من القوات المسلحة لروسيا وجمهورية أوزبكستان يشاركون في تدريبات مشتركة.

يُشار إلى أن هذه التدريبات بدأت في 30 يوليو الماضي وستتواصل حتى 10 أغسطس الجاري، وبمشاركة حوالي 200 وحدة من المعدات العسكرية ، بما في ذلك الطيران.