تراند الفن: إليك أفضل وقت لتناول الطعام حتى تتجنب ارتفاع مستويات السكر في الدم

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 6 أغسطس 2021 06:11 مساءً - كتب – سيد متولي

داء السكري من النوع 2 هو حالة مزمنة تتميز بارتفاع مستويات السكر في الدم التي تهدد جسمك، لا يتعلق الأمر فقط بما تأكله ولكن عندما تأكل يمكن أن يكون لها تأثير على التحكم في نسبة السكر في الدم.

يعتبر داء السكري من النوع 2 نتاج ضعف إنتاج الأنسولين، الأنسولين هو هرمون ينظم كمية السكر في الدم في جسمك، إذا كنت مصابًا بداء السكري، فإن هذه الوظيفة تكون ضعيفة، مما يؤدي لاحقًا إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم.

يمكن أن يتسبب ارتفاع مستويات السكر في الدم في سلسلة من المشاكل (التي غالبًا ما تشكل الأعراض الأولى لمرض السكري من النوع)، لذا فإن إيجاد وسائل بديلة لتنظيمها أمر أساسي لدرء المزيد من المضاعفات.

يمكن أن يؤدي اتخاذ قرارات غذائية معقولة إلى محاكاة تأثير الأنسولين ولكن ما تأكله ليس هو الشيء الوحيد المهم.

وفقًا للدكتور سارة بروير، بالتعاون مع خبراء مرض السكري CuraLife ، يلعب توقيت وجباتك أيضًا دورًا في التحكم في نسبة السكر في الدم.

ونصحت دكتور بروير: “يجب أن تهدف إلى تناول الطعام في نفس الوقت تقريبًا كل يوم، لذا حاول الالتزام بأوقات وجباتك المعتادة عند تناول الطعام بالخارج”.

وأضافت: “قد يكون تناول القليل من الطعام أثناء النهار أفضل من تناول ثلاث وجبات كبيرة ولكن اتبع دائمًا نصيحة طبيبك بناءً على الدواء الذي تتناوله”.

كما أوضحت: “عندما تأكل تعمل كإشارة قوية للأنظمة التنظيمية الداخلية لجسمك”.

بالنسبة للأشخاص غير المصابين بداء السكري من النوع 2 ، تشير الأبحاث الحديثة إلى أن تكرار الوجبات الكبيرة (حتى ست وجبات في اليوم) يزيد من المخاطر الصحية مقارنة بتكرار الوجبات المنخفضة (من وجبة إلى وجبتين في اليوم).

وتوضح الدكتور بروير: “قد يكون هذا مرتبطًا بالآثار المفيدة للصيام في تقليل مستويات الكوليسترول، والالتهابات، وزيادة تكسير الخلايا التالفة أو التالفة، والتأثيرات على بكتيريا الأمعاء ومقاومة الإجهاد”.

وأشارت إلى أنه عندما تكون مصابًا بداء السكري من النوع 2، فمن المهم تجنب الفجوات الطويلة بين تناول الطعام من أجل الحفاظ على مستويات السكر في الدم، قد يحتاج بعض الأشخاص إلى تناول الطعام كل 3 إلى 4 ساعات، ويجب ألا يمضي معظم مرضى السكري أكثر من خمس أو ست ساعات بين الأكل”.

وفقًا للدكتور بروير: “سيعتمد هذا جزئيًا على نوع الدواء الذي تتناوله، اتبع دائمًا نصيحة طبيبك، يمكن أن يمثل حجم الوجبة أيضًا مخاطر صحية خفية، بشكل عام، من الأفضل تجنب الوجبات الكبيرة حيث تظهر الأبحاث أنه كلما ارتفعت مستويات الجلوكوز في الدم بعد تناول الوجبة، زادت مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، من المهم أيضًا التحقق من محتوى السكر في الوجبات التي تتناولها”.

ونصحت دكتور بروير بفحص الملصقات الخاصة بالأطعمة المشتراة لأن بعضها يحتوي على الكثير من السكر أكثر مما قد تتوقعه على سبيل المثال، حبوب الإفطار.

لمساعدتك على تحديد أفضل وأسوأ الأطعمة للتحكم في نسبة السكر في الدم، يجب عليك الرجوع إلى مؤشر نسبة السكر في الدم (GI).

GI هو نظام تصنيف للأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات، يوضح مدى سرعة تأثير كل طعام على مستوى السكر في الدم (الجلوكوز) عند تناول هذا الطعام بمفرده.

يتم تكسير الكربوهيدرات بسرعة من قبل الجسم وتسبب زيادة سريعة في نسبة الجلوكوز في الدم بحيث تكون محور تركيز مؤشر الجهاز الهضمي.

الكربوهيدرات التي لها تأثير واضح على نسبة السكر في الدم لها تصنيف GI مرتفع.

تشمل الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من GI:

السكر والأطعمة السكرية.

المشروبات الغازية السكرية.

خبز أبيض.

بطاطا.

أرز أبيض.