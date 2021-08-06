تراند الفن: بالفيديو- محمد رمضان يكشف تفاصيل حفل الساحل الشمالي بطريقة ساخرة

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فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 6 أغسطس 2021 06:11 مساءً - أدمن 37 دقيقة مضت أخبار الفن والفنانين 17 زيارة
كتب-عبد الفتاح العجمي:
روج النجم محمد رمضان لحفله المقرر إقامته يوم 20 أغسطس، في الساحل الشمالي بطريقة ساخرة.
وظهر رمضان في مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وأوضح أنه تلقى اتصالا من شخص من جمهوره لا يعرفه، سأله عن الحفل وأين يحصل على تذاكره.
وكشف في الفيديو أن تذاكر حفله متاحة في كل مكان وفي أي كشك في مصر، ووعد جمهوره بتقديم احتفالية كبيرة قائلا: “ثقة في الله هنعمل زلزال بمليون ريختر”.
يذكر أن محمد رمضان قد شارك في رمضان 2021 بمسلسل “موسى”.
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