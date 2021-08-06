تراند الفن: قبل عودة الرحلات.. فريق أمني يفحص الصالات المخصصة للسائحين الروس بشرم والغردقة

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فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 6 أغسطس 2021 06:11 مساءً - أدمن 58 دقيقة مضت أخبار مصر 15 زيارة
كتب – محمد عبيد:
قالت مصادر مطلعة بقطاع الطيران المدني، إن فريقا من الخبراء الأمنيين يتبع وزارة النقل الروسية، تسلم الصالات والكاونترات المخصصة للسائحين الروس في مطاري شرم الشيخ والغردقة وذلك لفحصها قبل انطلاق الرحلات، وذلك وفقا للبرتوكول الموقع بين البلدين، بتواجد فريق أمني روسي لتفتيش حقائب الركاب، والكاونترات، والطائرات المتجهة للمدن الروسية.
وأضافت المصادر، أنه من المنتظر وصول أولى الرحلات، والتي تقل سائحين روس يوم الاثنين المقبل لمطارى شرم الشيخ والغردقة، وذلك لخطوط الطيران الروسية، والتى وضعت جدول رحلاتها بـ5 رحلات اسبوعيا لكل مدينة، وذلك بعد غياب السياحة الروسية لمدة 6 سنوات منذ قرار السلطات الروسية، والمختص بايقاف حركة الطيران بين البلدين عقب سقوط الطائرة الروسية في صحراء سيناء، بينما عادت الحركة لمطار القاهرة الدولي لشركتي مصر للطيران والإير فلوت الروسية منذ عامين.
وتابعت المصادر، أن هناك عدة شركات روسية، تقدمت بطلبات لتشغيل رحلات سياحية لشرم الشيخ والغردقة، خلال الفترة المقبل وقبل انتهاء جدول رحلات الصيف.
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